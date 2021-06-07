Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Прохожий по жизни
    Выбор цвета формы сборной - проблема. Красный, - раздражает противника, как тореадор быка. Белый , - сдаюсь без боя...Сборная России сы...
  • Алексей Родионов
    До чего Василий гнилое существоУткин о фото шаши...
  • Grandad
    Что этим хотел сказать В. Уткин?Уткин после приго...

Женская НБА. «Миннесота» разгромила «Атланту», «Сиэтл» уступил «Далласу»

В воскресенье, 6 июня, в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли 2 матча. «Миннесота» дома крупно обыграла «Атланту» (100:80), действующий чемпион лиги «Сиэтл» на своей площадке уступил «Далласу» (67:68).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх