Женская НБА. «Миннесота» разгромила «Атланту», «Сиэтл» уступил «Далласу»

В воскресенье, 6 июня, в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли 2 матча. «Миннесота» дома крупно обыграла «Атланту» (100:80), действующий чемпион лиги «Сиэтл» на своей площадке уступил «Далласу» (67:68).
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