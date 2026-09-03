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SPLETNIK

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"Отмены концерта не будет". Организаторы шоу Канье Уэста подтвердили его приезд в Россию

"Отмены концерта не будет". Организаторы шоу Канье Уэста подтвердили его приезд в Россию

Анна Субчева, директор агентства Say Agency, которое занимается организацией предстоящих концертов Канье Уэста в Санкт-Петербурге, заявила, что шоу состоится и его перенос на другие даты или площадки не рассматривается.

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