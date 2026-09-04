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В Хакасии раскрыли резонансное двойное убийство, совершенное 33 года назад

В Хакасии раскрыли резонансное двойное убийство, совершенное 33 года назад

В Хакасии задержали организатора громкого двойного убийства 33-летней давности и его сообщника. Об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

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