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От храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря: как прошёл Общемосковский крестный ход

От храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря: как прошёл Общемосковский крестный ход

В воскресенье, 6 сентября, в столице прошёл Общемосковский крестный ход. Около 100 тыс. человек прошли маршрут длиной более 6 км — от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря.

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