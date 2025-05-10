Двигатели Merlin Falcon 9 выдержали 14 стартов: 7000 спутников сети Starlink на орбите и ещё 26 в пути

SpaceX провела успешный запуск 26 спутников Starlink в рамках миссии Starlink 15-3. Ракета-носитель Falcon 9 с номером B1081 стартовала 9 мая 2025 года в 20:19 по восточному времени (00:19 GMT 10 мая) с базы ВВС Ванденберг в Калифорнии.