Новый сервис по перерасчету за газ появился на портале госуслуг Подмосковья

Жители Подмосковья смогут сделать перерасчет платы за газ на региональном портале госуслуг. В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали о новом сервисе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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