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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Минобороны сообщило об уничтожении 47 беспилотников над российскими регионами

Над российскими регионами сбили 47 беспилотников в ночь на 12 октября, сообщило Минобороны. Дроны в том числе уничтожили над Краснодарским краем, над акваторией Азовского моря, над Курской областью и над Белгородской областью.

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