Мединский: Япония не должна указывать России, какие памятники устанавливать

Японии не стоит указывать победителям во Второй мировой войне, какие памятники они должны устанавливать и что на этих памятниках изображать.
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