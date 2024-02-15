Москва не отдаст Кишиневу молдавского оппозиционера Шора, приговоренного к 15 годам тюрмы

На опального политика в Молдавии повесили кражу миллиарда долларов из местного банка.Россия отказала Молдавии в выдаче Илана Шора – опального бизнесмена и политика, мужа известной певицы Жасмин – актрисы, заслуженной артистки РФ.
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