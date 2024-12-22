Части пенсионеров повысят социальную доплату с 1 января

Социальная доплата для пенсионеров из Москвы повысится с 1 января 2025 года. Сумма выплаты с учетом нового размера доплаты будет достигать до 25 850 рублей ежемесячно, заявила в разговоре с РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.