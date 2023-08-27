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Вингер «Ахмата» Бериша: «Респект судье матча со «Спартаком», шикарно контролировал игру. Ни у кого не должно остаться вопросов к его работе»

Вингер «Ахмата» Бериша: «Респект судье матча со «Спартаком», шикарно контролировал игру. Ни у кого не должно остаться вопросов к его работе»

После ничьей (0:0) в матче 6-го тура Мир РПЛ тренер москвичей Гильермо Абаскаль остался недоволен работой бригады Рафаэля Шафеева: «Не могу понять, как после 23 фолов у «Ахмата» одна желтая».

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