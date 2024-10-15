Комитет Госдумы по информполитике порекомендовал принять проект о чайлдфри

Комитет Госдумы РФ по информационной политике порекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, предполагающий введение запрета на пропаганду идеологии чайлдфри — отказа от рождения детей.
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