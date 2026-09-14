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Кухня и дом

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Как безопасно очистить кухонные фасады от жира: личный опыт и разбор средств

Как безопасно очистить кухонные фасады от жира: личный опыт и разбор средств

Замечали, как незаметно кухня теряет свой первоначальный вид? Вроде бы убираешься регулярно, но гарнитур уже не блестит так, как в день установки.

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