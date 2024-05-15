😱 В Симферополе фура чуть не раздавила легковушку На фото видно, что практически половина автомобиля Daewoo Nexia оказалась под колёсами грузовика.
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😱 В Симферополе фура чуть не раздавила легковушку На фото видно, что практически половина автомобиля Daewoo Nexia оказалась под колёсами грузовика.