Современное пространство для активного отдыха создали в районе Аэропорт

В районе Аэропорт открыли обновленное пространство для игр и тренировок. Во дворе у дома 44 на Ленинградском проспекте и дома 3 на улице Серегина специалисты комплекса городского хозяйства Москвы оборудовали многофункциональные детские городки и технологичные спортивные зоны для взрослых.
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