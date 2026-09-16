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МОСИНФОРМ

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Современное пространство для активного отдыха создали в районе Аэропорт

Современное пространство для активного отдыха создали в районе Аэропорт

В районе Аэропорт открыли обновленное пространство для игр и тренировок. Во дворе у дома 44 на Ленинградском проспекте и дома 3 на улице Серегина специалисты комплекса городского хозяйства Москвы оборудовали многофункциональные детские городки и технологичные спортивные зоны для взрослых.

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