Политика как она есть

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У Байдена и Пентагона серьезные разногласия по поводу событий в Буче

У Байдена и Пентагона серьезные разногласия по поводу событий в Буче

На фоне доказанной лживости провокации в городке Буча, что в Киевской области, глава США Джо Байден продолжает вредить в первую очередь своей стране, делая крайне необдуманные и оскорбительные заявления в адрес российского коллеги Владимира Путина.

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