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Врач-онколог Самойленко призвал не ждать появления симптомов и регулярно посещать врачей для ранней диагностики рака

Врач-онколог Самойленко призвал не ждать появления симптомов и регулярно посещать врачей для ранней диагностики рака

Врач-онколог Игорь Самойленко заявил, что не следует ждать появления симптомов – важно заблаговременно проходить необходимые обследования для ранней диагностики онкологических заболеваний.

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