Рэпера Slimus привлекли к ответственности за пропаганду наркотиков в интернете

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Никулинский суд Москвы 7 ноября рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении российского рэпера Вадима Мотылева, известного как Slimus, которого обвинили в пропаганде наркотических веществ в интернете, сообщили ТАСС в суде.