U.N. speech: Trump says he must make deal with Iran or 'annihilate' the country

President Donald Trump said he has a decision to make on Iran-make a deal to end the war or "annihilate the Islamic republic.
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