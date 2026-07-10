Галибаф: Иран готов к тотальной обороне в случае предательства США меморандума

Иран готов к тотальной обороне, если США "предадут" меморандум о прекращении боевых действий. Об этом заявил спикер парламента исламской республики Мохаммад-Багер Галибаф, слова политика были опубликованы в его Telegram-канале.
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