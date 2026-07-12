В США заподозрили, что сенатора Линдси Грэма могли убить россияне

Ольга Каширина

А почему не украинцы? Он же из Киева вернулся. Очередная психопатка сказала, что это мы, Что угодно брякнуть не подумав, зачем? Где американцы таких сенаторов находят? Зачем он нам, его и Трамп-то не всегда выслушивал.