Русская весна
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Русская весна

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В США заподозрили, что сенатора Линдси Грэма могли убить россияне

В США заподозрили, что сенатора Линдси Грэма могли убить россияне

В США заподозрили, что сенатора Линдси Грэма* могли убить россияне. С таким предположением выступила правая активистка и соратница Трампа Лора Лумер после внезапной смерти одного из самых известных антироссийских политиков США: «Линдси Грэм буквально только что был на Украине, угрожая России новыми санкциями.

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Комментарии
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Ольга Каширина
А почему не  украинцы?   Он же  из Киева вернулся.   Очередная психопатка    сказала, что  это мы,  Что угодно  брякнуть    не подумав,  зачем?  Где   американцы  таких сенаторов находят? Зачем он  нам, его и  Трамп-то не всегда  выслушивал.
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4 н.
iv
igor vinogradov
никаких заподозрили ! это факт ! детали в камеди клаб ..
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4 н.