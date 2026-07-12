В США заподозрили, что сенатора Линдси Грэма* могли убить россияне. С таким предположением выступила правая активистка и соратница Трампа Лора Лумер после внезапной смерти одного из самых известных антироссийских политиков США: «Линдси Грэм буквально только что был на Украине, угрожая России новыми санкциями.
В США заподозрили, что сенатора Линдси Грэма могли убить россияне
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ольга Каширина
А почему не украинцы? Он же из Киева вернулся. Очередная психопатка сказала, что это мы, Что угодно брякнуть не подумав, зачем? Где американцы таких сенаторов находят? Зачем он нам, его и Трамп-то не всегда выслушивал.
Ответить
4 н.
iv
igor vinogradov
никаких заподозрили ! это факт ! детали в камеди клаб ..
Ответить
4 н.
Свежие комментарии