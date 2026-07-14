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Московский комсомолец в Израиле

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Хайфа: четыре пляжа закрыты из-за опасной воды

Хайфа: четыре пляжа закрыты из-за опасной воды

Министерство здравоохранения Израиля предупреждает об опасности купания на четырёх пляжах Хайфы — Бат-Галим, Замир, Дадо-Юг и Студенческом — после того, как лабораторные анализы выявили превышение микробиологических показателей качества морской воды .

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