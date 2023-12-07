Посол Антонов раскритиковал заявление Байдена о прямом столкновении РФ и США

РИАМО - 7 дек. Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что Штаты потеряли связь с реальностью, так как ведут разговоры о вероятности прямого столкновения с российской армией, подобная риторика недопустима для ядерного государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии