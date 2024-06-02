Ультраправые министры пригрозили развалить правительство Нетаньяху

Главы двух израильских ультранационалистических партий, министр финансов Бецалель Смотрич от "Религиозного сионизма" и министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир от "Оцма Йехудит", пригрозили развалить правительство Нетаньяху, если премьер примет новое предложенное соглашение об освобождении заложников и прекращении огня.
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