Именно страх, а не переговоры, заставляет врага считаться с нами (с)

Светлана Рыбчинская

Анатолий Страшко

Галина, вы глаголите истину. Но больно хозяину собаки сделать надо. И начать с ангельцев. Я думаю, мы знаем как это сделать. Ведь этот остров весьма уязвим. У меня такое предчувствие, что это будет сделано. И Трамп это знает. И возня с Гренландией это не просто его шутки. Это демонстрация нам того, что они осведомлены. И предостережение нам. Вопят англичане о том, что вокруг острова лодки неизвестные активизировались. И другие какие-то непонятные события то ли происходят, то ли они фейкуют в своей прессе. Всё это говорит о том, что всё-таки происходит.