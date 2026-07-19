Полковник Безруков сказал то, что многие чувствуют, но боятся формулировать. Он перевел разговор о войне из плоскости «кто кого переможет на поле боя» в плоскость «кто за это ответит».
Именно страх, а не переговоры, заставляет врага считаться с нами (с)
Комментарии
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Светлана Рыбчинская
Анатолий Страшко
Галина, вы глаголите истину. Но больно хозяину собаки сделать надо. И начать с ангельцев. Я думаю, мы знаем как это сделать. Ведь этот остров весьма уязвим. У меня такое предчувствие, что это будет сделано. И Трамп это знает. И возня с Гренландией это не просто его шутки. Это демонстрация нам того, что они осведомлены. И предостережение нам. Вопят англичане о том, что вокруг острова лодки неизвестные активизировались. И другие какие-то непонятные события то ли происходят, то ли они фейкуют в своей прессе. Всё это говорит о том, что всё-таки происходит.
Ага! Как в песне-"что-то случилось,пам-пара,чувствуем мы,пам-пара,что изменилось-мы или мир...".Ну блин,пора уже очнуться !🤔
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2 м.
Алексей Медведев
Если хочешь удрать сорняки с огорода-уничтож корни!
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2 м.
Кошмар
Безруков не в курсе, что для быстрого уничтожения стран НАТО, не прибегая к ЯО, России сейчас просто не хватает возможностей и мощностей. А быть инициатором мировой войны с применением ЯО ещё момент не созрел. ИМХО.
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2 м.
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