Украинские власти ввели санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways за перевозку россиян и полёты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways попала под санкции со стороны Украины. Киевский режим решил ввести против данной компании ограничения в связи с тем, что она совершает рейсы в Российскую Федерацию и перевозит российских граждан.
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