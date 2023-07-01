Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Коська
    Братцы!!! УМИЛЯЕТ АБСОЛЮТНАЯ ТУПИЗНА Европейский рукамиводителей!!! Ракетная программа в Иране ОСУЩЕСТВЛЕНА  ПОЛНОМ О...Страны Европы про...
  • Tanya Brodchev
    🧐🤔🙄🤕Главком ВСУ Залуж...
  • Гурбангулы
    Пока вы хохотали над дедушкой, кто-то почистил ваши карманы.Президент США зая...

Украинские власти ввели санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways за перевозку россиян и полёты в Россию

Украинские власти ввели санкции против грузинской авиакомпании Georgian Airways за перевозку россиян и полёты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways попала под санкции со стороны Украины. Киевский режим решил ввести против данной компании ограничения в связи с тем, что она совершает рейсы в Российскую Федерацию и перевозит российских граждан.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх