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Кремлёвский ход конём или Как нужно отвечать политическим шулерам

Кремлёвский ход конём или Как нужно отвечать политическим шулерам

Сегодня очень знаменательный день. И не из-за американских выборов, конечно же. Похоже, что именно сегодня "миропорядок, основанный на правилах", не просто дал трещину, а уверенно пошёл ко дну, поскольку сегодня Россия дала ясно понять, что плевала на правила западных политических шулеров и больше принимать их не собирается.

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