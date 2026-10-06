Снегопад в Югре повалил деревья и оборвал провода – видео

РЕН ТВ В Югре за ночь 6 октября выпало настолько много снега, что под ним начали валиться деревья. Тяжелые ветки порвали провода и повредили десятки припаркованных машин.
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