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Снегопад в Югре повалил деревья и оборвал провода – видео

Снегопад в Югре повалил деревья и оборвал провода – видео

РЕН ТВ В Югре за ночь 6 октября выпало настолько много снега, что под ним начали валиться деревья. Тяжелые ветки порвали провода и повредили десятки припаркованных машин.

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