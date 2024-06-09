Рабочие муниципальных служб устраняют последствия урагана в Кишиневе

В результате сильного дождя, сопровождавшегося градом и сильным ветром, обрушившегося во второй половине дня в субботу, 8 июня, ответственные муниципальные службы находятся на территории, убирая упавшие ветки и поваленные порывами ветра деревья.
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