ИЗВЕСТИЯ iz

6 762 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Бердышева
    Нормальный человек с ножом не ходит, на людей не бросается. Жена отмазывает этого убийцу, не просто так от него ушла....Жена напавшего с ...
  • Олег Едаменко
    По Херсонской меньше ста, а по Белгородской за те же сутки - сто одиннадцать.ВСУ выпустили поч...
  • Воробей
    Жаль, что автор статьи поленился привести конкретные слова фон дер Ляйен, чтобы мы могли убедиться сами.Захарова назвала ...

Диетолог Соломатина перечислила омолаживающие продукты

Диетолог Соломатина перечислила омолаживающие продукты

Несмотря на то, что после 50 лет в организме человека начинаются необратимые процессы, замедляющие обмен веществ, а также повышается риск возникновения хронических заболеваний, правильный рацион может сгладить эти перемены и сохранить здоровье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх