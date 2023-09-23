Диетолог Соломатина перечислила омолаживающие продукты

Несмотря на то, что после 50 лет в организме человека начинаются необратимые процессы, замедляющие обмен веществ, а также повышается риск возникновения хронических заболеваний, правильный рацион может сгладить эти перемены и сохранить здоровье.
Несмотря на то, что после 50 лет в организме человека начинаются необратимые процессы, замедляющие обмен веществ, а также повышается риск возникновения хронических заболеваний, правильный рацион может сгладить эти перемены и сохранить здоровье.
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