Жара в городе: как пить воду правильно и не довести себя до гиповолемического шока

О том, почему чувство жажды – это уже тревожный сигнал, сколько на самом деле нужно пить воды в жаркую погоду и чем опасен ледяной лимонад, Metro рассказала Анна Смирнова, терапевт и кардиолог клиники CMD Остафьево ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.