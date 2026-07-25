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Metro новости

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Жара в городе: как пить воду правильно и не довести себя до гиповолемического шока

Жара в городе: как пить воду правильно и не довести себя до гиповолемического шока

О том, почему чувство жажды – это уже тревожный сигнал, сколько на самом деле нужно пить воды в жаркую погоду и чем опасен ледяной лимонад, Metro рассказала Анна Смирнова, терапевт и кардиолог клиники CMD Остафьево ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

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