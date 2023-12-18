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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плющев о Федотове: «Помню выступление руководителя ЦСКА. И эти нам не указ, и другие. А потом взяли и подали апелляцию. Думали, что мы ого-го, а оказалось иначе!»

Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря.

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