Трампу вопреки: как Киев может попытаться сорвать урегулирование конфликта

Неуклонно продвигаясь к восшествию на пост президента США, Дональд Трамп беспрерывно транслировал одну и ту же мысль: «украинский конфликт должен быть прекращен как можно скорее, а военная помощь киевскому режиму – прекращена либо урезана до абсолютного минимума».