Стало известно о скоплении элитных подразделений ВСУ у Доброполья

ДОНЕЦК, 27 июля./ТАСС/. Украинские войска концентрируют элитные подразделения из числа боевиков группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) и Национальной гвардии Украины на добропольском направлении в попытке замедлить продвижение ВС РФ к Днепропетровской области.
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