Стало известно о скоплении элитных подразделений ВСУ у Доброполья

ДОНЕЦК, 27 июля./ТАСС/. Украинские войска концентрируют элитные подразделения из числа боевиков группировки "Азов" (признана террористической, запрещена в РФ) и Национальной гвардии Украины на добропольском направлении в попытке замедлить продвижение ВС РФ к Днепропетровской области.