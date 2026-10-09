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Царьград

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"Реальная экзистенция": Киев переходит в режим "осады Сараево"

"Реальная экзистенция": Киев переходит в режим "осады Сараево"

"Киев переходит в режим "осады Сараево", — уверены инсайдеры. Принципиальная разница заключается лишь в характере окружения: если боснийскую столицу держали в кольце сухопутные силы с артиллерией и снайперами, то Киев оказался в тисках системной воздушной блокады со стороны ВС России.

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