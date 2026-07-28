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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» выменяло Шэна у «Адмирала» за права на Дер-Аргучинцева и денежную компенсацию

26-летний нападающий Павел Шэн перешел в « Динамо » из « Адмирала » в результате обмена. Клуб из Владивостока получил права на форварда Семена Дер-Аргучинцева и денежную компенсацию.

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