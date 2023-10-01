В Steam можно бесплатно сыграть в фантастический шутер с прокачкой и интеракти...

В Steam можно бесплатно сыграть в фантастический шутер с прокачкой и интерактивным миромВ ходе презентации Realms Deep разработчики из Slipgate Ironworks и 3D Realms показали «живой» геймплей олдскульного шутера от первого лица Phantom Fury.
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