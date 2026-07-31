Звезду мема "Ничего страшного, тяу-тяу-тяу" мобилизовали на Украине

youtube.com/Зипуля by Chichanrun Украинского блогера и рэпера Зипулю (настоящее имя – Андрей Посисаев), который обрел популярность благодаря мему "ну ничего страшного, тяу-тяу-тяу", насильственно мобилизовали в ряды ВСУ.