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Звезду мема "Ничего страшного, тяу-тяу-тяу" мобилизовали на Украине

Звезду мема "Ничего страшного, тяу-тяу-тяу" мобилизовали на Украине

youtube.com/Зипуля by Chichanrun Украинского блогера и рэпера Зипулю (настоящее имя – Андрей Посисаев), который обрел популярность благодаря мему "ну ничего страшного, тяу-тяу-тяу", насильственно мобилизовали в ряды ВСУ.

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