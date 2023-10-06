«Смотрит на Россию, как побитая гиена». Сеть ответила комику Руслану Белому

«Крестный отец стендапа в России» комик Руслан Белый* (не путать с другим иноагентом Анатолием, пишущим кляузы на российских коллег) уехал из страны, как он сам признается, сразу после начала мобилизации.
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