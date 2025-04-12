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Сериал «Подслушано в Рыбинске» 2025: экстравагантные герои Трибунцева и Минекаева, интрига второго сезона

Сериал «Подслушано в Рыбинске» 2025: экстравагантные герои Трибунцева и Минекаева, интрига второго сезона

Мистика, черный юмор и борьба за правду. «Подслушано в Рыбинске» ворвался в российский кинематограф, как свежий ветер с Волги, принеся с собой напряженный сюжет и удивительно живую атмосферу провинциального города.

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