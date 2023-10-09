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Израиль совершает одну ошибку за другой. Один удар - и бронетехники не будет

Израиль совершает одну ошибку за другой. Один удар - и бронетехники не будет

Михаил Звинчук указал на ошибки израильской армии, которые совершаются одна за другой.Военный эксперт, бывший сотрудник пресс-службы Министерства обороны, а сегодня автор телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук обратил внимание на невыверенные действия израильских военных.

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