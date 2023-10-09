Израиль совершает одну ошибку за другой. Один удар - и бронетехники не будет

Михаил Звинчук указал на ошибки израильской армии, которые совершаются одна за другой.Военный эксперт, бывший сотрудник пресс-службы Министерства обороны, а сегодня автор телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук обратил внимание на невыверенные действия израильских военных.