Израиль совершает одну ошибку за другой. Один удар - и бронетехники не будет

Михаил Звинчук указал на ошибки израильской армии, которые совершаются одна за другой.Военный эксперт, бывший сотрудник пресс-службы Министерства обороны, а сегодня автор телеграм-канала "Рыбарь" Михаил Звинчук обратил внимание на невыверенные действия израильских военных.
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