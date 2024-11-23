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Во Франции высказались о заявлении сенатора США о санкциях против союзников

Во Франции высказались о заявлении сенатора США о санкциях против союзников

Заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов) говорит о предельном разногласии в понимании сути американского миропорядка, основанного на правилах, заявил французский предприниматель Арно Бертран в социальной сети Х.

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