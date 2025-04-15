ДОМ.РФ предлагает ввести субсидии для покупки квартир большей площади

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко предложил ввести субсидии для покупки квартир большей площади. Об этом Виталий Мутко заявил на заседании президиума Госсовета России, которое прошло под председательством президента РФ Владимира Путина.
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