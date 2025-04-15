Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 473 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Степанян
    Если произойдет чудо и мой комментарий заинтересует правоохранителей, дом расположен Пушкин, угол Конюшенной и Малой,...Минстрой РФ готов...
  • Владимир Степанян
    Лучше бы прекратили распил и кражу средств, в обязательном порядке собираемых с населения. Чтобы не быть голословным,...Минстрой РФ готов...
  • Валерьян Смогловский
    Всех. Кто. Сдает. Азиатам. Жилье. Штраф. 1млн.рубНелегальная сдача...

ДОМ.РФ предлагает ввести субсидии для покупки квартир большей площади

Глава ДОМ.РФ Виталий Мутко предложил ввести субсидии для покупки квартир большей площади. Об этом Виталий Мутко заявил на заседании президиума Госсовета России, которое прошло под председательством президента РФ Владимира Путина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх