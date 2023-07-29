Театр абсурда

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Поляки готовятся воевать сами, без привлечения НАТО

Поляки готовятся воевать сами, без привлечения НАТО

Лидер польской «партии власти» («Право и справедливость», ПиС) Ярослав Качиньский обрушился с критикой в адрес НАТО.

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