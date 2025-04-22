В Госдуме предупредили о мошеннических схемах в отношении подростков

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT рассказал, что кибермошенники активно осваивают подростковую аудиторию, адаптируя схемы под их интересы и особенности поведения в интернете.