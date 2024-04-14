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Ученые в поиске новых идей для ИИ, инвесторы голосуют за него рублем

Ученые в поиске новых идей для ИИ, инвесторы голосуют за него рублем

В какие инновации они сегодня верят? В какие технологии готово вкладываться государство? Тенденции на инвестиционном рынке стали центральной темой сессии «Технологическое завтра», которая прошла в рамках Международного форума «Открытые инновации».

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