Ученые в поиске новых идей для ИИ, инвесторы голосуют за него рублем

В какие инновации они сегодня верят? В какие технологии готово вкладываться государство? Тенденции на инвестиционном рынке стали центральной темой сессии «Технологическое завтра», которая прошла в рамках Международного форума «Открытые инновации».
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