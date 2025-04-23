Ползучая экспансия

Страна и люди

Представители узбекской диаспоры грозят тихой сапой захватить земли России Лидер ЛДПР и глава ее фракции в Госдуме РФ Леонид Слуцкий заявил, что нужно проверить бывшего главу узбекской диаспоры в Москве Бахрома Исмаилова.