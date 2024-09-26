Перед судом предстанут двое жителей Краснодарского края, обвиняемые в мошенничестве и подделке документов

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении двоих жителей Геленджика 54 и 66 лет по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 327 УК РФ «Мошенничество» и «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».