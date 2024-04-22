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Короля Карла III засняли после церковной службы

Короля Карла III засняли после церковной службы

Короля Великобритании Карла III заметили на публике. Фотографии опубликованы на сайте Page Six. 75-летний Карл III вместе со своей 76-летней женой, королевой Камиллой, посетил церковную службу в Крэти Кирк.

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