Politico: Трамп толкает Исландию в Евросоюз

29 августа в Исландии пройдет референдум о возобновлении переговоров по вступлению в ЕС. Как отмечает издание Politico, желание президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию и расширить влияние Вашингтона в Арктике может подтолкнуть Рейкьявик к Брюсселю.
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