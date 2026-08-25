Politico: Трамп толкает Исландию в Евросоюз

29 августа в Исландии пройдет референдум о возобновлении переговоров по вступлению в ЕС. Как отмечает издание Politico, желание президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию и расширить влияние Вашингтона в Арктике может подтолкнуть Рейкьявик к Брюсселю.